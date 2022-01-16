Хабиб высказался о предстоящем поединке Мамедова с американцем Хендерсоном

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где дал краткий комментарий о предстоящем поединке соотечественника, 31-летнего бойца Bellator Ислама Мамедова. 29 января Исламу предстоит провести бой с американцем Бенсоном Хендерсоном.

«29 января Ислам снова ворвётся», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Мамедов последний бой проводил в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 263. В рамках основного карда спортивного шоу Ислам встречался с представителем США Брентом Примусом. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой российского бойца раздельным решением судей.