Хабиб высказался о предстоящем поединке Мамедова с американцем Хендерсоном
Поделиться
Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где дал краткий комментарий о предстоящем поединке соотечественника, 31-летнего бойца Bellator Ислама Мамедова. 29 января Исламу предстоит провести бой с американцем Бенсоном Хендерсоном.
«29 января Ислам снова ворвётся», — написал Нурмагомедов.
Напомним, Мамедов последний бой проводил в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 263. В рамках основного карда спортивного шоу Ислам встречался с представителем США Брентом Примусом. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой российского бойца раздельным решением судей.
Комментарии
- 16 января 2022
-
15:13
-
14:16
-
14:00
-
13:16
-
13:07
-
12:23
-
12:09
-
11:27
-
11:16
-
10:37
-
10:28
-
09:52
-
09:40
-
09:26
-
09:14
-
08:09
-
07:53
-
06:15
-
05:58
-
04:02
-
01:03
- 15 января 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:45
-
20:54
-
19:50
-
18:50
-
17:53
-
16:59
-
16:36
-
15:41
-
15:07
-
14:18
-
13:14
-
13:01
Партнерский контент