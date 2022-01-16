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Жёсткий нокаут в исполнении Вячеслава Борщёва в дебютном бою в UFC

Жёсткий нокаут в исполнении Вячеслава Борщёва в дебютном бою в UFC
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В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX прошёл турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда российский боец Вячеслав Борщёв провёл бой с представителем США Дакотом Бушем и одержал победу нокаутом уже в первом раунде.

Права на видео принадлежат UFC. Публикация доступна в инстаграм-аккануте UFC Russia.

В главном событии спортивного шоу встречались американский боец Келвин Каттар и грузин Гига Чикадзе. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал Каттар. Для Келвина этот успех стал 23-м в карьере, Чикадзе проиграл уже в третий раз.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о победе Борщёва в дебютном бою в UFC.

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