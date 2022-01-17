«Генри убьёт этого парня». Абдель-Азиз поддержал Сехудо в конфликте с Макгрегором
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поддержал экс-чемпиона UFC Генри Сехудо в конфликте с ирландцем Конором Макгрегором.
«Сехудо — парень, которого вы увидите в 2022 году. Величайший боевой атлет всех времён, он 100% хочет выкурить всех этих парней с дивизиона.
Генри убьёт этого Конора Макгрегора. Конор даже не имеет права чистить его ботинки. У него куриное сердце», — написал в своём «твиттере» Абдель-Азиз.
Напомним, Генри Сехудо в последний раз дрался на UFC 249 в мае 2020 года, где успешно защитил свой пояс в легчайшем весе, одержав победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Сразу после завершения этого соревнования он объявил о своём уходе из спорта.
Ранее Сехудо отреагировал на выпад Конора.
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