«Генри убьёт этого парня». Абдель-Азиз поддержал Сехудо в конфликте с Макгрегором

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поддержал экс-чемпиона UFC Генри Сехудо в конфликте с ирландцем Конором Макгрегором.

«Сехудо — парень, которого вы увидите в 2022 году. Величайший боевой атлет всех времён, он 100% хочет выкурить всех этих парней с дивизиона.

Генри убьёт этого Конора Макгрегора. Конор даже не имеет права чистить его ботинки. У него куриное сердце», — написал в своём «твиттере» Абдель-Азиз.

Напомним, Генри Сехудо в последний раз дрался на UFC 249 в мае 2020 года, где успешно защитил свой пояс в легчайшем весе, одержав победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Сразу после завершения этого соревнования он объявил о своём уходе из спорта.

Ранее Сехудо отреагировал на выпад Конора.