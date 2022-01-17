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«Уши были целы». Хабиб Нурмагомедов поделился ретро-фото с братьями

«Уши были целы». Хабиб Нурмагомедов поделился ретро-фото с братьями
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» архивную фотографию со своими братьями.

«Уши были целы», — подписал фото Хабиб.

Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

Недавно стало известно, что Хабиб заразился коронавирусом.

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