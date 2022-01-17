В Bellator официально подтвердили титульный бой Амосова с Пейджем

В Bellator официально анонсировали титульный бой в полусреднем весе между украинцем Ярославом Амосовым и представителем США Майклом Пейджем. Поединок состоится 13 мая на турнире в Лондоне.

Публикация доступна в твиттер-аккаунте Bellator.

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.



34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.



Ранее Амосов сравнил себя с известными бойцами UFC в полусреднем весе — Камару Усманом и Колби Ковингтоном.