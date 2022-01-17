В Bellator официально подтвердили титульный бой Амосова с Пейджем
Поделиться
В Bellator официально анонсировали титульный бой в полусреднем весе между украинцем Ярославом Амосовым и представителем США Майклом Пейджем. Поединок состоится 13 мая на турнире в Лондоне.
Публикация доступна в твиттер-аккаунте Bellator.
28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.
34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.
Ранее Амосов сравнил себя с известными бойцами UFC в полусреднем весе — Камару Усманом и Колби Ковингтоном.
Комментарии
- 17 января 2022
-
15:40
-
15:09
-
14:25
-
13:57
-
12:37
-
11:47
-
11:36
-
10:30
-
09:52
-
09:33
-
08:53
-
02:58
-
00:46
-
00:07
- 16 января 2022
-
23:13
-
22:51
-
21:26
-
20:31
-
19:59
-
19:32
-
19:05
-
18:06
-
17:33
-
16:43
-
16:18
-
16:10
-
15:32
-
15:13
-
14:16
-
14:00
-
13:16
-
13:07
-
12:23
-
12:09
-
11:27
Партнерский контент