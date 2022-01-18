Фрэнсис Нганну рассказал, что однажды он отправил в нокдаун Сириля Гана

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что в одном из спаррингов он отправил в нокдаун француза Сириля Гана.

Напомним, Нганну будет защищать свой пояс против бывшего товарища по команде Гана в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.

«У его команды есть видео, где я отправляю Сириля в нокдаун во время спарринга, но они не захотели его публиковать, чтобы не показывать своего бойца слабым. Они думают, что знают меня, потому что в прошлом я с ними тренировался, но я изменился. Я знаю их, но они не знают меня», — приводит слова Нганну Sportsmanor.

Ранее президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что этот бой станет самым большим в истории тяжёлого дивизиона.