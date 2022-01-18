«Когда вами движет одна цель — быть лучшим». Пётр Ян показал фото с тренировки

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию, сделанную на тренировке.
«Когда вами движет одна цель — быть лучшим. Просто скиньте локацию», — подписал фото Ян.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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