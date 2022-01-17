Первый бой Петра Яна в ММА. Вырубил соперника и заработал 20 тысяч рублей. Видео

Сейчас имя Петра Яна отлично известно всем любителям смешанных единоборств. 28-летний сибиряк входит в число главных звёзд UFC, удерживая звание временного чемпиона промоушена. Россиянин успел завоевать и полноценный титул, но утратил его в поединке с Алджэмейном Стерлингом из-за досадной технической ошибки. Впрочем, совсем скоро Ян, известный не только боевыми навыками, но и яркими высказываниями в «Твиттере», может вновь стать единоличным чемпионом в легчайшем весе. Однако когда-то Пётр, как и любой боец, был всего лишь начинающим спортсменом.

В 2013 году Ян ещё не планировал становиться звездой смешанных единоборств. Он был достойным боксёром, прекрасно владел кикбоксингом, но бороться совсем не умел, о чём позже не раз вспоминал в интервью. Зато с характером у Петра было всё в порядке: получив приглашение на турнир по ММА в Иркутске, боец не раздумывал ни минуты. Яна не остановил даже тот факт, что он успел провести лишь несколько тренировок по правилам смешанных единоборств. Вдобавок соперник был весьма непростым — самбист Мурад Бакиев уже трижды выигрывал этот турнир в Иркутске.

Бой проходил по правилам, ныне почти ушедшим в прошлое: в частности, были разрешены удары головой, чем Бакиев охотно пользовался. Первые два раунда вообще получились для Яна тяжелейшими, поскольку его оппонент активно пользовался умениями в партере. Пётр пропустил немало жёстких ударов, но неизменно вырывался из любых болевых и удушающих приёмов: как он рассказывал позднее, все его действия были интуитивными. Когда спортсмены оказывались в стойке, Ян действовал намного увереннее — было видно, что в боксе он очень хорош.

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На старте третьего раунда Мурад не торопился проводить тейкдаун, что стало роковым решением. Ян выбрался на удобную дистанцию и провёл классическую комбинацию — левый прямой и правый сбоку. Бакиев попался и пропустил сильнейший удар в голову, звонкий хлопок от которого услышали даже на трибунах. Действующий чемпион турнира повалился на канвас, где Пётр его добил: здесь было особенно хорошо видно, что Ян — новичок в ММА и не очень-то знает, как нужно «финишировать» упавшего оппонента. Как бы то ни было, сибиряк добился эффектного успеха в дебютном бою.



Как рассказывал Пётр позднее, за победу он получил всего 20 тысяч рублей, которые пошли на оплату жилья. Но это было только начало, ведь всего через два года Ян стал чемпионом российского промоушена ACB. Следом случилась стремительная карьера в UFC, где Пётр одержал семь побед подряд и завоевал пояс в поединке с легендарным Жозе Альдо. Будем надеяться, что в апреле наш знаменитый соотечественник побьёт Алджэмейна Стерлинга и вернёт себе титул, ведь Ян — лучший боец планеты в своём весе.