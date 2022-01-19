Александр Емельяненко показал, как его обливают холодной водой. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Емельяненко поздравил подписчиков с Крещением и показал, как его обливают ледяной водой.
«Поздравляю всех православных с праздником Крещение Господне. Занимайтесь спортом и веруйте в бога!» — подписал видео Емельяненко.
Напомним, в последнем бою Александр уступил бразильскому бойцу Марсио Сантосу. Поединок завершился уже на исходе первого раунда, когда оппоненту Емельяненко удалось поймать его на удушающий приём в партере, после чего Александр был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало уже девятым в карьере.
Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах на протяжении трёх поединков. До этого он проиграл нокаутом в бою с Магомедом Исмаиловым и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.
- 19 января 2022
-
09:38
-
08:22
-
07:58
-
07:04
-
00:53
- 18 января 2022
-
23:49
-
23:10
-
22:30
-
21:38
-
21:16
-
20:28
-
19:58
-
19:20
-
18:35
-
17:42
-
17:18
-
16:30
-
16:19
-
15:21
-
15:07
-
14:05
-
13:20
-
12:07
-
11:24
-
10:52
-
10:10
-
09:30
-
08:56
-
06:41
-
06:27
-
00:55
- 17 января 2022
-
23:41
-
22:56
-
21:39
-
20:28