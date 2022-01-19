Александр Емельяненко показал, как его обливают холодной водой. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Емельяненко поздравил подписчиков с Крещением и показал, как его обливают ледяной водой.



«Поздравляю всех православных с праздником Крещение Господне. Занимайтесь спортом и веруйте в бога!» — подписал видео Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр уступил бразильскому бойцу Марсио Сантосу. Поединок завершился уже на исходе первого раунда, когда оппоненту Емельяненко удалось поймать его на удушающий приём в партере, после чего Александр был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало уже девятым в карьере.



Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах на протяжении трёх поединков. До этого он проиграл нокаутом в бою с Магомедом Исмаиловым и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.