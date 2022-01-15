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Александр Емельяненко: кубики уже скоро

Александр Емельяненко: кубики уже скоро
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма».

«Кубики уже скоро», — написал Александр.

Напомним, в последнем бою Александр уступил бразильскому бойцу Марсио Сантосу. Поединок завершился уже на исходе первого раунда, когда оппоненту Емельяненко удалось поймать его на удушающий приём в партере, после чего Александр был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало уже девятым в карьере.

Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах на протяжении трёх поединков. До этого он проиграл нокаутом в бою с Магомедом Исмаиловым и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Раньше Александр Емельяненко был очень быстрым. Пузатый Пеле не увидел свой нокаут. Видео Раньше Александр Емельяненко был очень быстрым. Пузатый Пеле не увидел свой нокаут. Видео
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