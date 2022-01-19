Молдавский объяснил, почему Фёдор Емельяненко легко победил Тимоти Джонсона

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, выступающий в полутяжёлом весе, высказался о поединке соотечественника Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Напомним, Последний Император нокаутировал американца в первом раунде главного боя Bellator 269.
«Фёдор активно ведёт бой. А в тяжах, как известно, либо ты, либо тебя. Он всегда идёт ва-банк. Хотя в этом бою не было такого. Было видно, что он прочувствовал и увидел, что Тимоти делает, и просто его поймал. А Джонсон обычно висит на соперниках, как с тем же Конго, который вырубил Тима в первом раунде. И потом в реванше американец не давал Чейку так работать — он поджимал, висел у него на руках. А здесь он опять решил в стойке порубиться и нарвался. И он же перед боем говорил, что не будет вязать и пойдет вперёд рубиться. Захотел — получил.
Поэтому я не знаю, что тут говорить. Фёдор был явно быстрее, и если бы Тимоти избрал другую тактику, бой прошёл бы дольше. А так он пошёл на Фёдора на его территории, там, где Фёдор явно лучше, и получил. Поэтому я не вижу ничего удивительного, легко или нелегко. Подготовка тяжёлая была. Никакой бой лёгким не бывает, потому что ты много месяцев готовишься.
Допустил ли Тимоти ошибку, принимая этот бой в таком стиле? Возможно. Но это его выбор был», — рассказал Молдавский в интервью Okko Sport.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
- 19 января 2022
-
11:42
-
10:33
-
09:38
-
08:22
-
07:58
-
07:04
-
00:53
- 18 января 2022
-
23:49
-
23:10
-
22:30
-
21:38
-
21:16
-
20:28
-
19:58
-
19:20
-
18:35
-
17:42
-
17:18
-
16:30
-
16:19
-
15:21
-
15:07
-
14:05
-
13:20
-
12:07
-
11:24
-
10:52
-
10:10
-
09:30
-
08:56
-
06:41
-
06:27
-
00:55
- 17 января 2022
-
23:41
-
22:56