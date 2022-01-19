Молдавский объяснил, почему Фёдор Емельяненко легко победил Тимоти Джонсона

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, выступающий в полутяжёлом весе, высказался о поединке соотечественника Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Напомним, Последний Император нокаутировал американца в первом раунде главного боя Bellator 269.



«Фёдор активно ведёт бой. А в тяжах, как известно, либо ты, либо тебя. Он всегда идёт ва-банк. Хотя в этом бою не было такого. Было видно, что он прочувствовал и увидел, что Тимоти делает, и просто его поймал. А Джонсон обычно висит на соперниках, как с тем же Конго, который вырубил Тима в первом раунде. И потом в реванше американец не давал Чейку так работать — он поджимал, висел у него на руках. А здесь он опять решил в стойке порубиться и нарвался. И он же перед боем говорил, что не будет вязать и пойдет вперёд рубиться. Захотел — получил.



Поэтому я не знаю, что тут говорить. Фёдор был явно быстрее, и если бы Тимоти избрал другую тактику, бой прошёл бы дольше. А так он пошёл на Фёдора на его территории, там, где Фёдор явно лучше, и получил. Поэтому я не вижу ничего удивительного, легко или нелегко. Подготовка тяжёлая была. Никакой бой лёгким не бывает, потому что ты много месяцев готовишься.



Допустил ли Тимоти ошибку, принимая этот бой в таком стиле? Возможно. Но это его выбор был», — рассказал Молдавский в интервью Okko Sport.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.