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«Сначала выиграет пояс в легчайшем весе». Абдель-Азиз — о возвращении Сехудо

«Сначала выиграет пояс в легчайшем весе». Абдель-Азиз — о возвращении Сехудо
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о потенциальном возвращении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Предварительный прогноз: Генри Сехудо вернётся в ММА и будет драться за титул чемпиона в легчайшем весе, выиграет его и поднимется в полулёгкий вес, где сразится с чемпионом и также победит его», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Ранее Сехудо выражал желание заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе Алексом Волкановски. Не так давно стало известно, что Холлоуэй снялся с боя из-за травмы.

Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.

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