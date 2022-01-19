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Пётр Ян показал фото своего сына, находящегося с ним на тренировочных сборах в Таиланде

Пётр Ян показал фото своего сына, находящегося с ним на тренировочных сборах в Таиланде
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Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию своего сына и сына соотечественника Дениса Лаврентьева. Дети бойцов находятся вместе со спортсменами на тренировочных сборах в Таиланде.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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