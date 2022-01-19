Волкановски — Родригесу: в течение двух лет ты бегал от Забита Магомедшарипова

Австралийский боец UFC Александр Волкановски высказался по поводу мексиканца Яира Родригеса, который был сильно рассержен из-за того что Волкановски решил выбрать Корейского зомби в качестве нового оппонента.

«Меня удивляет и раздражает то, как он себя вёл, как будто это было само собой разумеющимся, что он должен быть следующим в очереди в поединке за титул. Потом начал нести чушь, ругаться и посылать меня. Чувак, ты серьёзно? Ладно, давай лучше вспомним, как в течение двух лет ты бегал от Забита Магомедшарипова.

Я не хотел об этом говорить, но, чувак, ты меня сюда привел. Итак, ты бегаешь от Забита, отстраняешься, тебя отстраняет USADA. Ты вел себя как девочка, а потом у UFC появляется столько хлопот, чтобы организовать бой с твоим участием. Вы можете себе представить? Это был сплошной хаос, так что UFC не собирается относиться к этому серьёзно. И потом, давайте вспомним, он только что проиграл. Я не понимаю. Я просто очень, очень не понимаю. Ты не дрался сколько времени? Ты проиграл, а потом злишься на меня за то, что я не сижу здесь и не обзываю тебя? Это просто поражает меня», — приводит слова Волкановски MMAFIghting.