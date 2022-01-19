Комментатор Джо Роган показал фото советского солдата

Известный спортивный комментатор Джо Роган посвятил пост в «инстаграме» советскому солдату, который участвовал в Великой Отечественной войне.
«Лицо солдата до и после войны: 1941 vs. 1945.
Я смотрел на эту фотографию столько раз… Мне кажется, что я могу упасть внутрь неё...
Человек на фотографии — Евгений Степанович Кобытев. В 1941 году он был молодым человеком, мечтавшим стать художником, так как любил писать портреты и пейзажи. Он только что окончил Киевский государственный институт на Украине и собирался начать карьеру художника, когда Германия вторглась в Советский Союз. Кобытеву пришлось отложить свои мечты, чтобы участвовать в войне.
Он сражался в нескольких ожесточённых боях на Украине, но в сентябре 1941 года был ранен и стал военнопленным. Он был заключён в лагерь под названием «Хорольская яма» (Дулаг № 160), где погибло около 90 000 гражданских лиц (включая евреев) и военнопленных. Лагерь был построен на месте старого кирпичного завода, там был только один барак для жилья. Те, кому удалось получить место в бараке, были забиты внутрь, как сардины. Внутри стояла невыносимая вонь, но это было лучше, чем жить на улице, полностью беззащитным перед стихией.
Кобытев провёл в лагере два жестоких года, прежде чем ему наконец удалось бежать. Затем он быстро вернулся в армию и дослужил до конца войны, участвуя в боях за освобождение городов Украины, оккупированных немцами», — написал Джо Роган.
Публикация доступна в «инстаграме» Джо Рогана.
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