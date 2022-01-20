Нейт Диаз обратился к UFС: считайте этот пост моей подписью, чтобы сразиться с Порье

Американский боец Нейт Диаз вновь выразил желание провести бой со своим соотечественником Дастином Порье.

«UFC, хватит играться со мной. Считайте этот пост моей подписью, чтобы сразиться с этим ублюдком. Хватит тормозить игру, пора устроить реальный бой», — написал Диаз в своём «твиттере».

Последний бой Порье провёл на турнире UFC 269 с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Фрэнсис Нганну высказался по поводу Диаза.