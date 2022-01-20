Дана Уайт высказался по поводу будущего Джона Джонса в тяжёлом весе

Глава UFC Дана Уайт считает, что Джон Джонс сам ещё не принял решения по поводу своего будущего в лиге.

«Я не чувствую себя уверенно, говоря, что Джон Джонс будет следующим в очереди на титульный бой в тяжёлом весе. Не потому, что я считаю его ненадёжным, а потому, что честно не знаю, что Джон Джонс хочет делать дальше. Думаю, Джон посмотрит этот бой и примет решение. Может быть, он не будет драться в тяжёлом весе. Может быть, он вернётся и попытается вернуть себе титул чемпиона в полутяжёлом весе. Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Будет видно после того, как пройдёт субботний бой между Ганом и Нганну», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, Ганом, в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.