Би-Джей Пенн: если кто-то и мог бы победить Хабиба, то это Чарльз Оливейра

Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, считает, что бразилец Чарльз Оливейра мог стать единственным бойцом лёгкого дивизиона, который победил бы Хабиба Нурмагомедова.

«Я думаю, что он невероятен. Один из лучших, это точно. Он настоящий финишёр и очень хорошо подготовлен во всех аспектах игры.

Если кто-то и мог бы победить Хабиба, то это Чарльз. Я помню, как он победил Кевина Ли. Тогда я подумал: «Вот тот парень, который может победить Хабиба». Потом он победил Тони Фергюсона, который сам по себе хороший боец.

Где его слабые места? Если вы его повалите, у вас будут проблемы. На ногах он может отправить вас в нокаут. Я не гарантирую, что он победил бы Хабиба, но точно не стал бы ставить против него», — сказал Би-Джей Пенн.