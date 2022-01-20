«Только жёсткая работа». Пётр Ян показал мощную ударную тренировку

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян провёл ударную тренировку с Кру Робертом, тайским тренером по муай-тай. В настоящий момент Ян находится на тренировочных сборах в Таиланде, где готовится к поединку с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.

Ян сделал ретвит видео, опубликованного в официальном «твиттере» зала Tiger Muay Thai.

«Только жёсткая работа», — написал Ян в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.