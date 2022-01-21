Ломаченко одним словом охарактеризовал Хабиба

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на пост экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который вчера, 20 января, вспомнил о своём дебюте в американском промоушене. Россиянин вспомнил, как был мотивирован и заряжен на успех.

Ломаченко оставил под постом короткий комментарий, охарактеризовав Нурмагомедова одним словом: «Пример», — написал Василий.

Ломаченко и Нурмагомедов уже не первый раз реагируют на посты и комментарии друг друга в социальных сетях. В прошлом Хабиб желал успехов Василию перед поединками.

Украинец, в отличие от Нурмагомедова, ещё продолжает активную карьеру, в предыдущем поединке, в декабре 2021 года, он победил Ричарда Комми. Хабиб последний бой в карьере провёл в октябре 2020 года, когда одолел Джастина Гэтжи.