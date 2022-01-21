Хамзат Чимаев предложил Дане Уайту бойца с рекордом 23-0

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где предложил президенту UFC Дане Уайту обратить внимание на бойца Хусейна Асхабова.



«23-0. Это не шутка. Позволь ему кого-то размазать», — написал Чимаев.

Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, который состоялся 30 октября. Соперником Чимаева был боец из Китайской Народной Республики Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Таким образом, за четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Ранее сообщалось, что Чимаев присоединился к известным бойцам UFC россиянину Петру Яну и киргизскому спортсмену смешанных единоборств Рафаэлю Физиеву в тренировочном центре «Тайгер муай-тай» в Пхукете (Таиланд).