«Ты врёшь». Ган обвинил Нганну во лжи

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган обвинил во лжи обладателя полноценного титула в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. Последний уверяет, что в прошлом отправлял Гана в нокаут на одной из тренировок. Но Сириль утверждает, что такого эпизода не было.

— Фрэнсис, ты не мог бы повторить эту историю? Мог бы ты описать в точности, что произошло? — спросил Ган у Фрэнсиса.

— Это был левый хай-кик. Ты упал, а потом ушёл с тренировки, — ответил Нганну.

— Левый хай-кик. Ты говоришь, что я был в нокдауне. Я упал? Ты врёшь, — сказал Ган.

— Ты не помнишь. Скорее всего, это был нокаут, раз он ничего не помнит, — ответил Фрэнсис.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 270. В его главном событии встретятся Фрэнсис Нганну и Сириль Ган, которые в прошлом тренировались вместе. В соглавном событии турнира выступят чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено и Дейвисон Фигейредо.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.