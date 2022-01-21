Сехудо обратился к Хасбику на русском языке, спев колыбельную. Видео

Американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо разместил новое видео в своём «твиттере», посвящённое блогеру Хасбулле Магомедову, более известному под прозвищем Хасбик.
Сехудо обратился к Хасбику на русском языке, спев колыбельную:
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
Сехудо в последнее время не раз высказывал недовольство из-за того, что глава UFC Дана Уайт отказался выбрать его в качестве замены Макса Холлоуэя на бой с австралийцем Алексом Волкановски на UFC 273.
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