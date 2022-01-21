Чикадзе отстранён от боёв на неопределённый срок. Ему нужна консультация нейрохирурга
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе отстранён от соревнований на неопределённое время. Об этом сообщает MixedMartialArts. Чикадзе предстоит пройти магнитно-резонансную томографию. Кроме того, его должен осмотреть нейрохирург.
Основанием для отстранения послужили многочисленные повреждения, которые грузинский спортсмен понёс во время боя с американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Vegas 46. Победу в противостоянии единогласным решением судей праздновал Каттар. Отстранение, однако, грозит и самому Келвину, который получил перелом носовой кости, и теперь должен получить заключение от ЛОРа.
Ранее мнением о поражении Чикадзе в поединке с Каттаром поделился его соотечественник, известный боец Илия Топурия.
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