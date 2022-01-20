Топурия прокомментировал поражение Гиги Чикадзе в бою с Келвином Каттаром

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия поделился мнением о поединке своего соотечественника Гиги Чикадзе и американского бойца Келвина Каттара.



«Да, я смотрел бой Гиги. Таковы бои. Мы выступаем на очень высоком уровне. И там может происходить всё, что угодно. На этом уровне не бывает лёгких боёв. И поэтому я не исключаю, что если Гига ещё раз сойдётся с Каттаром, он сможет взять реванш, равно как и Каттар может снова выиграть. Никто не знает, как оно сложится», — сказал Топурия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Напомним, Каттар и Чикадзе сражались на турнире UFC Vegas 46. Их бой был главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен.



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