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Топурия прокомментировал поражение Гиги Чикадзе в бою с Келвином Каттаром

Топурия прокомментировал поражение Гиги Чикадзе в бою с Келвином Каттаром
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия поделился мнением о поединке своего соотечественника Гиги Чикадзе и американского бойца Келвина Каттара.

«Да, я смотрел бой Гиги. Таковы бои. Мы выступаем на очень высоком уровне. И там может происходить всё, что угодно. На этом уровне не бывает лёгких боёв. И поэтому я не исключаю, что если Гига ещё раз сойдётся с Каттаром, он сможет взять реванш, равно как и Каттар может снова выиграть. Никто не знает, как оно сложится», — сказал Топурия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, Каттар и Чикадзе сражались на турнире UFC Vegas 46. Их бой был главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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