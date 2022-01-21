Назван следующий соперник английского бойца UFC Пэдди Пимблетта

Английский боец UFC Пэдди Пимблетт не сразится с американцем Джаредом Гордоном, о чём говорилось ранее. Как сообщается на странице MMA Latinoamérica Fight Club в «Твиттере», следующий поединок Пимблетт проведёт с мексиканцем Казулой Варгасом. Позже, ссылаясь на свои источники, той же информацией поделилось издание BJ Penn.



Поединок Пимблетта и Гордона должен был пройти в Лондоне, 19 марта. Бой с Варгасом запланирован в те же сроки и в том же месте.



Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а также раскритиковать Хабиба Нурмагомедова.



Варгас провёл в UFC три боя, два из которых проиграл. Победа была одержана как раз в последнем поединке, когда на UFC 261 он одолел китайца Чжу Ронга.