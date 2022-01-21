Назван следующий соперник английского бойца UFC Пэдди Пимблетта

Английский боец UFC Пэдди Пимблетт не сразится с американцем Джаредом Гордоном, о чём говорилось ранее. Как сообщается на странице MMA Latinoamérica Fight Club в «Твиттере», следующий поединок Пимблетт проведёт с мексиканцем Казулой Варгасом. Позже, ссылаясь на свои источники, той же информацией поделилось издание BJ Penn.
Поединок Пимблетта и Гордона должен был пройти в Лондоне, 19 марта. Бой с Варгасом запланирован в те же сроки и в том же месте.
Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а также раскритиковать Хабиба Нурмагомедова.
Варгас провёл в UFC три боя, два из которых проиграл. Победа была одержана как раз в последнем поединке, когда на UFC 261 он одолел китайца Чжу Ронга.
- 21 января 2022
-
16:42
-
16:12
-
15:10
-
14:26
-
13:50
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
11:59
-
11:27
-
11:20
-
11:02
-
10:52
-
10:17
-
09:39
-
09:21
-
09:19
-
08:49
-
06:05
-
04:49
-
00:55
- 20 января 2022
-
23:52
-
22:48
-
21:40
-
20:49
-
19:44
-
18:51
-
17:28
-
16:18
-
15:30
-
15:21
-
15:12
-
14:40
-
14:06
-
13:08