Дана Уайт рассказал, считает ли Хабиб Нурмагомедов его своим конкурентом

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, считает ли его конкурентом экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, занимающийся собственным промоушеном Eagle FC.



«Знаете, я уверен, что цель Хабиба в том, чтобы составить нам конкуренцию. Но каждый уик-энд проходит множество таких мероприятий. Вы, похоже, даже не понимаете, что такие турниры проходят каждые выходные по всему миру. Но да, у Хабиба есть настоящие деньги за спиной, и я продолжаю говорить ему: «Ты узнаешь, каково быть по другую сторону забора». Он самый уважаемый парень в мире. Он отличный чувак, который всегда был с нами откровенен. И с ним всё хорошо», — приводит слова Даны Уайта BJPenn со ссылкой на подкаст Full Send.



Напомним, 28 января лига Хабиба проведёт первый в истории турнира на территории США.