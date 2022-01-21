Результаты взвешивания UFC 270: Нганну оказался тяжелее Гана

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) пройдёт турнир UFC 270, главным событием которого станет титульный бой между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Нганну оказался тяжелее Гана.
UFC 270. Результаты взвешивания
Основной кард
Фрэнсис Нганну (116,57 кг) — Сирил Ган (112,04 кг)
Брэндон Морено (56,25 кг) — Дейвесон Фигередо (56,25 кг)
Андрэ Фиальо (76,88 кг) — Мишель Перейра (77,11 кг)
Саид Нурмагомедов (61,69 кг) — Коди Стэменн (61,46 кг)
Тревин Джайлс (77,11 кг) — Майкл Моралес (77,11 кг)
Предварительный кард
Раони Барселос (61,23 кг) — Виктор Генри (61,46 кг)
Тони Грейвэли (61,46 кг) — Саймон Оливейра (61,69 кг)
Джек Делла (77,34 кг) — Пэт Родригез (77,34 кг)
Кей Хэнсен (56,7 кг) — Жасмин Джасдавидиус (56,7 кг)
Ранний предварительный кард
Ванесса Демопулос (52,39 кг) — Сильвана Хуарез (52,39 кг)
Мэтт Фревола (70,08 кг) — Хенаро Вальдез (70,53 кг).
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