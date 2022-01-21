Результаты взвешивания UFC 270: Нганну оказался тяжелее Гана

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) пройдёт турнир UFC 270, главным событием которого станет титульный бой между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Нганну оказался тяжелее Гана.



UFC 270. Результаты взвешивания



Основной кард



Фрэнсис Нганну (116,57 кг) — Сирил Ган (112,04 кг)

Брэндон Морено (56,25 кг) — Дейвесон Фигередо (56,25 кг)

Андрэ Фиальо (76,88 кг) — Мишель Перейра (77,11 кг)

Саид Нурмагомедов (61,69 кг) — Коди Стэменн (61,46 кг)

Тревин Джайлс (77,11 кг) — Майкл Моралес (77,11 кг)



Предварительный кард



Раони Барселос (61,23 кг) — Виктор Генри (61,46 кг)

Тони Грейвэли (61,46 кг) — Саймон Оливейра (61,69 кг)

Джек Делла (77,34 кг) — Пэт Родригез (77,34 кг)

Кей Хэнсен (56,7 кг) — Жасмин Джасдавидиус (56,7 кг)



Ранний предварительный кард



Ванесса Демопулос (52,39 кг) — Сильвана Хуарез (52,39 кг)

Мэтт Фревола (70,08 кг) — Хенаро Вальдез (70,53 кг).