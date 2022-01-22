«Мовсар, твой выход». Хабиб отреагировал на снятие Илии Топурии с турнира UFC 270

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на снятие грузинского бойца Илии Топурии с боя на турнире UFC 270.



«Мовсар, твой выход», — написал Хабиб Нурмагомедов в комментариях под записью в «инстаграме» REDFURYMMA с новостью о снятии Топурии с турнира.

Напомним, на турнире UFC 270 Топурия должен был драться с канадским спортсменом Шарлем Жорденом. Изначально соперником Топурии должен был стать российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, однако Мовсар снялся с боя из-за положительного теста на коронавирус.



В ответ Топурия в грубой форме обратился к россиянину, обвинив его в намеренном снятии с поединка. Грузинский спортсмен обвинил Евлоева в трусости.



Топурия провёл в смешанных единоборствах 11 поединков, одержав 11 побед. Последний бой Топурия провёл 10 июля с Райаном Холлом и нокаутировал его на четвёртой минуте первого раунда.