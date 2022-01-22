Поединок Виейра -Турман снят с UFC 270

Поединок основного карда между бразильскими бойцами в средней весовой категории Родольфу Виейрой и Веллингтоном Турманом не состоится в субботу вечером на турнире UFC 270 в Анахайме (Калифорния), поскольку Виейра был вынужден сняться по неизвестным причинам.
Поединок пока не будет перенесен, а Турман получит свои деньги за шоу, сообщил MMA Fighting.
Виейра (8 побед, 1 поражение) стремился сохранить набранный темп после победы сабмишеном в третьем раунде над американцем Дастином Штольцфусом в июле 2021 года.
Турман (17 побед, 5 поражений) одержал свою последнюю победу в августе 2021 года раздельным решением над американцем Сэмом Алви, восстановившись после поражений в первом раунде от Эндрю Санчеса и Бруно Блиндадо.На UFC 270 осталось 12 поединков. В главном событии встретятся тяжеловесы Фрэнсис Нганну и Сириль Ган в объединительном бою за титул, а в со-главном событии чемпион Брэндон Морено в третий раз встретится с Дейвесоном Фигейредо.
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