Андраде возвращается в минимальный вес и сразится с Амандой Лемос 23 апреля

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Джессика Андраде возвращается в минимальный вес и сразится с соотечественницей Амандой Лемос на турнире UFC 23 апреля.
Обе стороны дали согласие на поединок, но контракты ещё не подписаны, передал MMA Fighting.
Официально UFC ещё не объявила кард и его главное событие.
Андраде (22 победы, 9 поражений) занимает в настоящее время 2-е место в рейтинге MMA Fighting Global Rankings в наилегчайшем весе. Она восстановилась после поражения от чемпионки Валентины Шевченко, победив нокаутом в первом раунде Синтию Кальвильо в сентябре 2021 года.
Лемос (11 побед, 1 ничья, 1 поражение) занимает 9-е место в минимальном весе, непобедима с момента перехода в этот дивизион в UFC в 2019 году, одержав пять побед подряд быстрыми нокаутами.
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