«Подготовка к битве». Тим Цзю встретился со знаменитым бойцом UFC

27-летний австралийский боксёр русского происхождения Тим Цзю разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с известным бойцом UFC Робертом Уиттакером.
«Подготовка к битве», — подписал фото Цзю.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Тима Цзю в «Инстаграме».
Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля мск Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью. Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов.
Уиттакер последний бой провёл на турнире UFC Vegas 24, когда судейским решением победил американца Келвина Гастелума в главном событии вечера.
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