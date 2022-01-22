Боец UFC Антонина Шевченко узнала имя следующей соперницы

Боец UFC Антонина Шевченко, старшая сестра Валентины Шевченко, следующий бой может провести с американкой Кортни Кейси. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на собственные источники.



Контракт на поединок ещё не подписан, но отмечается, что стороны крайне близки к договорённости. Сообщается, что бой запланирован на 30 апреля.



В последнем бою, который проходил в ночь на 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Вегас 38, Шевченко встречалась с представительницей Австралии Кейси О'Нилл. Бой закончился победой австралийки во втором раунде техническим нокаутом.



Что касается Кейси, то она на UFC Вегас 42 сражалась с грузинской спортсменкой Лианой Джоджуа. Их бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.