Боец UFC Антонина Шевченко узнала имя следующей соперницы

Боец UFC Антонина Шевченко, старшая сестра Валентины Шевченко, следующий бой может провести с американкой Кортни Кейси. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на собственные источники.
Контракт на поединок ещё не подписан, но отмечается, что стороны крайне близки к договорённости. Сообщается, что бой запланирован на 30 апреля.
В последнем бою, который проходил в ночь на 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Вегас 38, Шевченко встречалась с представительницей Австралии Кейси О'Нилл. Бой закончился победой австралийки во втором раунде техническим нокаутом.
Что касается Кейси, то она на UFC Вегас 42 сражалась с грузинской спортсменкой Лианой Джоджуа. Их бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.
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