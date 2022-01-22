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Боец UFC Антонина Шевченко узнала имя следующей соперницы

Боец UFC Антонина Шевченко узнала имя следующей соперницы
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Боец UFC Антонина Шевченко, старшая сестра Валентины Шевченко, следующий бой может провести с американкой Кортни Кейси. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на собственные источники.

Контракт на поединок ещё не подписан, но отмечается, что стороны крайне близки к договорённости. Сообщается, что бой запланирован на 30 апреля.

В последнем бою, который проходил в ночь на 3 октября, в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Вегас 38, Шевченко встречалась с представительницей Австралии Кейси О'Нилл. Бой закончился победой австралийки во втором раунде техническим нокаутом.

Что касается Кейси, то она на UFC Вегас 42 сражалась с грузинской спортсменкой Лианой Джоджуа. Их бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.

Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца
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