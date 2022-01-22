Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С чем это связано, тяжело понять». Хабиб — об эмоциональных опустошениях

«С чем это связано, тяжело понять». Хабиб — об эмоциональных опустошениях
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где рассказал, что после пресс-конференций у него случаются эмоциональные опустошения.

«После каждой пресс-конференции у меня бывает некое эмоциональное опустошение. С чем это связано, тяжело понять, хотя с каждым разом какие-то ответы я получаю. Очень важно иметь искренность со своей душой, а также принятие своих же ошибок», — написал Хабиб.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Ранее Хабиб пожелал удачи бойцу Андре Фиальо, который сразится на турнире UFC 270 в бою с Мишелем Перейрой. Этот поединок станет для него дебютным в американском промоушене.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцу перед его первым поединком в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022