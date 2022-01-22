«С чем это связано, тяжело понять». Хабиб — об эмоциональных опустошениях
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где рассказал, что после пресс-конференций у него случаются эмоциональные опустошения.
«После каждой пресс-конференции у меня бывает некое эмоциональное опустошение. С чем это связано, тяжело понять, хотя с каждым разом какие-то ответы я получаю. Очень важно иметь искренность со своей душой, а также принятие своих же ошибок», — написал Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Ранее Хабиб пожелал удачи бойцу Андре Фиальо, который сразится на турнире UFC 270 в бою с Мишелем Перейрой. Этот поединок станет для него дебютным в американском промоушене.
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