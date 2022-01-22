Илия Топурия впервые прокомментировал снятие с турнира UFC 270

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия прокомментировал отмену боя с Шарлем Журденом на турнире UFC 270.



«После стольких месяцев усилий и жертв судьба решила, что меня не будет в этом турнире. Прошлой ночью, в самый разгар сгонки веса, врачи Калифорнийской атлетической комиссии были вынуждены отменить бой, когда мне оставалось согнать 2,26 кг до официального веса.



К счастью, сейчас я в порядке. Выписался из больницы, отдохнул, вместе с командой мы проанализировали ситуацию, чтобы сделать выводы на будущее. Хотел бы поблагодарить всех, кто любит и поддерживает меня, за то, что вы были рядом в трудную минуту. Я вернусь сильнее, чем когда либо.



И, наконец, я хочу сказать спасибо Шарлю Журдену за то, что он принял бой на коротком уведомлении. Ты — настоящий воин», — написал в своём «инстаграме» Илия Топурия.