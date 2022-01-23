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Фрэнсис Нганну победил Сириля Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Фрэнсис Нганну победил Сириля Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
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В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит турнир UFC 270. В главном событии спортивного шоу сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.

Победу в этом противостоянии, которое продлилось все пять раундов, судейским решением одержал Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.

В соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено с и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

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