Фрэнсис Нганну победил Сириля Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит турнир UFC 270. В главном событии спортивного шоу сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.



Победу в этом противостоянии, которое продлилось все пять раундов, судейским решением одержал Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.



В соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено с и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.