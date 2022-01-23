Диаз — о поражении Морено в титульном бою на UFC 270: он всё равно победитель

Американский боец Нейт Диаз отреагировал на поражение, которое потерпел мексиканец Брэндон Морено в поединке с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду на UFC 270.
«Морено всё равно победитель», — написал Диаз в своём «твиттере».
Напомним, бой Морено — Фигейреду продлился все пять раундов, по итогам которых все судьи определи победу бразильца. После поражения Морено утратил пояс чемпиона. Предыдущий бой между Морено и Фигейреду состоялся 12 июня 2021 года и завершился тогда победой Морено удушающим приёмом.
В главном же событии спортивного мероприятия встречались франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и француз Сириль Ган. Победу судейским решением праздновал Нганну, который защитил таким образом чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.
- 23 января 2022
-
12:57
-
12:41
-
12:33
-
11:41
-
11:32
-
10:54
-
10:46
-
10:09
-
10:01
-
09:48
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
09:22
-
09:20
-
09:16
-
09:08
-
08:20
-
07:04
-
06:55
-
00:49
- 22 января 2022
-
23:07
-
22:46
-
21:45
-
21:04
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
18:47
-
18:28
-
17:52
-
16:16
-
15:12
-
15:06
-
14:54