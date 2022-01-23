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Диаз — о поражении Морено в титульном бою на UFC 270: он всё равно победитель

Диаз — о поражении Морено в титульном бою на UFC 270: он всё равно победитель
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Американский боец Нейт Диаз отреагировал на поражение, которое потерпел мексиканец Брэндон Морено в поединке с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду на UFC 270.

«Морено всё равно победитель», — написал Диаз в своём «твиттере».

Напомним, бой Морено — Фигейреду продлился все пять раундов, по итогам которых все судьи определи победу бразильца. После поражения Морено утратил пояс чемпиона. Предыдущий бой между Морено и Фигейреду состоялся 12 июня 2021 года и завершился тогда победой Морено удушающим приёмом.

В главном же событии спортивного мероприятия встречались франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и француз Сириль Ган. Победу судейским решением праздновал Нганну, который защитил таким образом чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.

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