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«Бой вполне мог закончиться иначе». Нганну — о поединке с Ганом на UFC 270

«Бой вполне мог закончиться иначе». Нганну — о поединке с Ганом на UFC 270
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Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну высказался о победе, которую он одержал в поединке с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 270.

«Что бы сегодня ни произошло, я бы гордился собой. Я через многое прошёл и в итоге пробился сюда. Это то, чем я очень горжусь. Как я и сказал, совершенно не важно, как бы закончился поединок. Я бы всё равно гордился собой, потому что никогда не сдавался, не отступал и выкладывался на все сто.

Бой вполне мог закончиться иначе, но это бы никоим образом не преуменьшило мои достижения», — сказал Нганну на пресс-конференции (запись доступна на канале UFC Russia в «Инстаграме»).

Напомним, UFC 270 состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Бой Нганну и Гана стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально определили победу Нганну.

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