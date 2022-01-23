«Бой вполне мог закончиться иначе». Нганну — о поединке с Ганом на UFC 270

Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну высказался о победе, которую он одержал в поединке с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 270.
«Что бы сегодня ни произошло, я бы гордился собой. Я через многое прошёл и в итоге пробился сюда. Это то, чем я очень горжусь. Как я и сказал, совершенно не важно, как бы закончился поединок. Я бы всё равно гордился собой, потому что никогда не сдавался, не отступал и выкладывался на все сто.
Бой вполне мог закончиться иначе, но это бы никоим образом не преуменьшило мои достижения», — сказал Нганну на пресс-конференции (запись доступна на канале UFC Russia в «Инстаграме»).
Напомним, UFC 270 состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Бой Нганну и Гана стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально определили победу Нганну.
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