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Фьюри сделал заявление о возможном бое с Нганну, назвав место проведения поединка

Фьюри сделал заявление о возможном бое с Нганну, назвав место проведения поединка
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Чемпион мира в тяжёлом весе, британcкий боксёр Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе, французом Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю о противостоянии с Нганну. Это было бы настоящее столкновение титанов. Я очень взволнован, очень взволнован. Мне кажется, что это был бы абсолютно потрясающий бой. Лас-Вегас. Весь мир хотел бы посмотреть на это столкновение титанов-тяжеловесов», — сказал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

Нганну в последнем поединке на UFC 260 одолел Стипе Миочича.

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