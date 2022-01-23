Махачев считает, что Аскаров является следующим претендентом на титульный бой с Фигейреду

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы Дейвисона Фигейреду в титульном бою с Брэндоном Морено намекнул на бой бразильца с Аскаром Аскаровым.
«Фигейреду-Аскаров. Поехали», — написал Махачев в своём «твиттере».
Напомним, Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.
Сам Махачев свой последний бой провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
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