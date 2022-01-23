Александр Емельяненко выложил фото с Сильвио Берлускони

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», в котором показал фото с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.
В последнем бою Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
- 23 января 2022
-
22:19
-
21:44
-
21:29
-
20:19
-
19:06
-
18:06
-
17:26
-
16:57
-
16:15
-
15:19
-
14:39
-
14:21
-
13:45
-
13:26
-
12:57
-
12:41
-
12:33
-
11:41
-
11:32
-
10:54
-
10:46
-
10:09
-
10:01
-
09:48
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
09:22
-
09:20
-
09:16
-
09:08
-
08:20
-
07:04
-
06:55
-
00:49