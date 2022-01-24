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Усман поздравил Нганну с победой над Ганом

Усман поздравил Нганну с победой над Ганом
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поздравил Фрэнсиса Нганну после его победы в бою с Сирилем Ганом.

«Слова не могут выразить, насколько я горжусь Фрэнсисом Нганну. Только сильнейшие созданы для самых больших сражений», – написал Усман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходил турнир UFC 270, в главном событии которого встречались Нганну и Ган. Камару Усман в этом бою секундировал Фрэнсису Нганну. Победу в этом противостоянии, которое продлилось все пять раундов, судейским решением одержал Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.

В соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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