Чимаев — Бёрнсу: будь готов умереть, мальчик

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оставил послание своему будущему сопернику, бразильцу Гилберту Бёрнсу.

Сейчас Чимаев проводит подготовку в Таиланде в зале «Тайгер муай-тай», где также Пётр Ян готовится к поединку с Алджэмейном Стерлингом.

«Будь готов умереть, мальчик», — написал на португальском Чимаев в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Чимаева.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.



Что касается Бёрнса, он в последний раз сражался в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.