«Работа, работа и ещё раз работа». Хамзат Чимаев выложил совместное фото с Петром Яном

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал фото из тренировочного зала «Тайгер муай-тай» в Таиланде, где он вместе с Петром Ян готовится к своему бою в UFC.

«Работа, работа и ещё раз работа», — подписал фото Чимаев.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Хамзата Чимаева.

Следующий бой Чимаев проведёт с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Пётр Ян встретится в титульном поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.