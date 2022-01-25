«Ты знаешь, Россия лучше США в хоккее». Хабиб ответил на вызов Кормье на хоккейную дуэль

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Кормье поделился видеороликом с его тренировкой вместе с хоккеистами команды НХЛ «Анахайм Дакс» и обратился к российнину Хабибу Нурмагомедову.
«Я всегда говорил, что я — величайший спортсмен в истории UFC. В прошлый раз на коньках я победил Стипе Миочича в тренерском соревновании. Думаю, в этот раз я справился даже лучше. Зацените, как я потренировался с „Анахаймом“, и теперь я готов к Хабибу Нурмагомедову. Где ты, чемпион? Готов к 29-1?», — подписал видеоролик Даниэль Кормье.
Российский экс-чемпион UFC в лёгком весе ответил Кормье в «сториз» савоего «инстаграма».
«Даниэль, ты же знаешь, что Россия лучше США в хоккее», — написал Нурмагомедов.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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