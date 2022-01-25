«Мафия». Абдель Азиз — о пятилетнем фото Хабиба

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал фотографию, которую в своём «инстаграме» разместил экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Пять лет назад, где-то в Калифорнии», – подписал фото Нурмагомедов.
Фото можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме»
«Мафия», – оставил комментарий Абдель-Азиз.
В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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