«Мафия». Абдель Азиз — о пятилетнем фото Хабиба

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал фотографию, которую в своём «инстаграме» разместил экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.



«Пять лет назад, где-то в Калифорнии», – подписал фото Нурмагомедов.

Фото можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме»

«Мафия», – оставил комментарий Абдель-Азиз.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.