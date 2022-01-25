«Какой-то скучный». Гэтжи — о бое с Чендлером, после которого их обоих госпитализировали

Американский боец Джастин Гэтжи признался, что находит свой бой с соотечественником Майклом Чендлером скучным.

«По правде говоря, тогда я чувствовал, что бой был каким-то скучным. Будто в нём и не было никакого смысла. Это был первый раз, когда я просто хотел победить, а не нокаутировать. Так что, да, бой мне как-то не очень понравился. Сейчас я хочу вновь почувствовать желание причинить кому–то боль. Теперь, когда я выиграл и получил шанс на титульный бой, я могу вернуться к этому», — сказал Гэтжи в интервью на канале BT Sport в YouTube.



Гэтжи и Чендлер встречались на UFC 268. Победу праздновал Джастин. В первом раунде поединка как Чендлер, так и Гэтжи успели побывать на грани досрочного поражения. Во второй пятиминутке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере. После боя оба были госпитализированы. Для Гэтжи победа стала 23-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и семь поражений.