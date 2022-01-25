«Какой-то скучный». Гэтжи — о бое с Чендлером, после которого их обоих госпитализировали

Американский боец Джастин Гэтжи признался, что находит свой бой с соотечественником Майклом Чендлером скучным.
«По правде говоря, тогда я чувствовал, что бой был каким-то скучным. Будто в нём и не было никакого смысла. Это был первый раз, когда я просто хотел победить, а не нокаутировать. Так что, да, бой мне как-то не очень понравился. Сейчас я хочу вновь почувствовать желание причинить кому–то боль. Теперь, когда я выиграл и получил шанс на титульный бой, я могу вернуться к этому», — сказал Гэтжи в интервью на канале BT Sport в YouTube.
Гэтжи и Чендлер встречались на UFC 268. Победу праздновал Джастин. В первом раунде поединка как Чендлер, так и Гэтжи успели побывать на грани досрочного поражения. Во второй пятиминутке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере. После боя оба были госпитализированы. Для Гэтжи победа стала 23-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и семь поражений.
- 25 января 2022
-
19:43
-
19:20
-
18:26
-
17:57
-
17:15
-
16:07
-
15:16
-
14:15
-
13:30
-
12:14
-
11:10
-
10:32
-
09:38
-
00:59
- 24 января 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:00
-
20:57
-
19:46
-
18:55
-
17:48
-
16:48
-
16:06
-
15:40
-
15:20
-
14:47
-
14:04
-
13:24
-
12:47
-
12:18
-
11:38
-
11:09
-
10:39
-
09:40
-
08:06