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Экс-боец UFC Чейл Соннен стал комментатором промоушена Хабиба

Экс-боец UFC Чейл Соннен стал комментатором промоушена Хабиба
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Бывший претендент на пояс UFC американец Чейл Соннен стал комментатором промоушена Eagle FC.

«Чейл Соннен — комментатор Eagle FC! «Американский гангстер» не только отличный боец, но и один из самых потрясающих аналитиков во всём спорте. Добро пожаловать в команду, дядюшка Чейл», — говорится в сообщении Eagle FC, размещённом в «Инстаграме» организации.

Напомним, 29 января в Майами (США) состоится Eagle FC 44. В главном поединке спортивного шоу сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и знаменитый суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг. Лига принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что другие знаменитые бойцы UFC, Генри Сехудо и Фелиция Спенсер, также станут комментаторами промоушена Хабиба.

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