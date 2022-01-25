Экс-боец UFC Чейл Соннен стал комментатором промоушена Хабиба

Бывший претендент на пояс UFC американец Чейл Соннен стал комментатором промоушена Eagle FC.



«Чейл Соннен — комментатор Eagle FC! «Американский гангстер» не только отличный боец, но и один из самых потрясающих аналитиков во всём спорте. Добро пожаловать в команду, дядюшка Чейл», — говорится в сообщении Eagle FC, размещённом в «Инстаграме» организации.



Напомним, 29 января в Майами (США) состоится Eagle FC 44. В главном поединке спортивного шоу сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и знаменитый суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг. Лига принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что другие знаменитые бойцы UFC, Генри Сехудо и Фелиция Спенсер, также станут комментаторами промоушена Хабиба.