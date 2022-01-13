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Генри Сехудо и Фелиция Спенсер будут комментировать турнир промоушена Хабиба в США

Генри Сехудо и Фелиция Спенсер будут комментировать турнир промоушена Хабиба в США
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В официальном инстаграм-аккаунте Eagle FC сообщили о том, что знаменитые бойцы UFC Генри Сехудо и Фелиция Спенсер станут комментаторами на турнире промоушена в США.

«Наша команда экспертов, которые будут работать на #EFC44 и других американских турнирах лиги.

Услышать Сехудо и остальных в прямом эфире вы сможете 29 января на платформе FLX Cast. Ссылка в описании профиля», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, Генри Сехудо в последний раз дрался на UFC 249 в мае 2020 года, где успешно защитил свой пояс в легчайшем весе, одержав победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Сразу после завершения этого соревнования он объявил о своём уходе из спорта.

Фелиция Спенсер объявила о завершении карьеры в начале декабря 2021 года.

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