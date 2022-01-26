«Песок скрывает зверства садистов». Олег Тактаров показал фото после избиения в Мексике
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав фото травмированной ноги. Не так давно стало известно, что на Олега напали в Мексике.
«Песок Тулуме скрывает зверства садистов», — подписал фото Тактаров.
«Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал, не двигаясь, но меня продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением», — говорил ранее Тактаров.
Напомним, инцидент в Мексике случился из-за того, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили охранники.
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